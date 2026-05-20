Más allá de Brasil y Argentina: 3 selecciones sudamericanas a seguir de cerca en el Mundial 2026

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En Sudamérica, la expectativa crece a ritmo constante ante la llegada del Mundial 2026. Las seis selecciones clasificadas del continente se encuentran en la recta final de su preparación, buscando dejar una huella imborrable en el escenario más importante del fútbol global.

Millones de personas en todo el mundo estarán pendientes de la competición, siguiendo de cerca cada encuentro. Este interés trasciende las fronteras de las naciones clasificadas; de hecho, las apuestas del Mundial y el monitoreo de las cuotas de los favoritos son formas en las que los fanáticos en Chile, Venezuela y otros rincones de la región se involucran profundamente en el torneo.

Al analizar los pronósticos, Brasil y Argentina figuran como las potencias sudamericanas con mayores probabilidades de éxito, mientras que Colombia es señalada por muchos como la gran amenaza silenciosa. No obstante, los seguidores del fútbol regional saben bien que el resto de los equipos tiene la capacidad de ganar partidos clave y sorprender al planeta entero.

Ecuador

Ecuador se consolidó como la gran revelación de las eliminatorias al finalizar en el segundo puesto de la tabla de la CONMEBOL con 29 puntos. El conjunto meridional apenas concedió dos derrotas en 18 compromisos, apoyado en una defensa formidable que solo permitió cinco goles en contra.

Esa solidez defensiva fue la base de sus resultados positivos ante potencias como Argentina y Colombia. Figuras como Willian Pacho, Piero Hincapié y el mediocampista Moisés Caicedo serán pilares fundamentales en sus aspiraciones mundialistas. Si Enner Valencia mantiene el olfato goleador que lo llevó a marcar seis tantos en la clasificación, "La Tri" será un rival de cuidado en el Grupo E.

Aunque el duelo frente a Alemania representa un desafío mayúsculo, Ecuador llegará con plena confianza para medir fuerzas contra Curazao y Costa de Marfil. Tras haber alcanzado los octavos de final en 2006, la meta ahora es superar aquel registro histórico, y tienen el potencial para derribar a algún gigante en el proceso.

Uruguay

Resulta difícil catalogar a Uruguay como una "cenicienta", dada su estirpe mundialista. La Celeste, bicampeona del mundo, posee una historia envidiable; sin embargo, su realidad actual los posiciona como un equipo capaz de dar un golpe inesperado.

Si bien lograron victorias contundentes ante Colombia, Argentina y Brasil durante la eliminatoria, también sufrieron tropiezos decepcionantes frente a Paraguay y Perú. La plantilla cuenta con futbolistas de élite que definen partidos, como Federico Valverde, aunque otros referentes, como Darwin Núñez, han lidiado ocasionalmente con la falta de regularidad.

Debido a que comparten el Grupo H con España, muchos analistas están pasando por alto a Uruguay, prefiriendo señalar a Colombia como la gran candidata a dar la sorpresa por Sudamérica. No obstante, la presión asfixiante que caracteriza al esquema de Marcelo Bielsa podría causar serios problemas no solo a España, sino también a Cabo Verde y Arabia Saudita.

Habiendo clasificado a las fases de eliminación directa en tres de los últimos cuatro mundiales, es un error descartar a los charrúas. Su capacidad para plantarse de igual a igual ante cualquiera quedó demostrada en su reciente empate contra Inglaterra, uno de los favoritos, lo que sugiere que Uruguay está listo para romper cualquier pronóstico.

Paraguay

En su regreso a una Copa del Mundo tras 16 años de ausencia, no se espera que Paraguay llegue a las instancias finales. Sin embargo, tal como demostraron en la ruta clasificatoria, el equipo dirigido por Gustavo Alfaro tiene el temple necesario para descolocar a los rivales más pintados.

La Albirroja exhibió garra y determinación para vencer a potencias como Brasil, Argentina y Uruguay, asegurando así su boleto en la tabla de posiciones. Al igual que el combinado ecuatoriano, su mayor activo es el orden defensivo, habiendo recibido apenas 10 goles en 18 partidos.

Ubicados en el Grupo D junto a Estados Unidos, Turquía y Australia, una derrota reciente ante los estadounidenses sugiere que podrían tener un techo limitado. No obstante, si logran frustrar a australianos y turcos con la misma intensidad que aplicaron contra los grandes de la CONMEBOL, solo necesitarán un destello de magia de Julio Enciso o Miguel Almirón para sacar los resultados y avanzar a los octavos de final.