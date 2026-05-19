El capitán del Torreense, 'Stopira', representará a Cabo Verde en el Mundial 2026

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El fútbol modesto y las eliminatorias internacionales suelen regalar historias de superación que quedan grabadas en la memoria colectiva, y lo vivido en el seno del SC Torreense es el más reciente ejemplo de ello. Ianique dos Santos Tavares, deportivamente conocido como ‘Stopira’, ha escrito una página dorada de tintes históricos tanto para el balompié de su club en Portugal como para el de su natal Cabo Verde.

A sus 38 años, el experimentado defensor central y capitán del conjunto luso recibió la confirmación oficial de su inclusión en la lista de convocados por los "Tiburones Azules" para la Copa del Mundo 2026. Con este llamado, Stopira se consagra como el primer futbolista en toda la historia del Torreense en ser convocado a una cita mundialista estando en las filas de la institución.

La expectativa por el anuncio de la lista definitiva paralizó por completo la actividad cotidiana del club que milita en la Segunda División de Portugal. Los futbolistas, el cuerpo técnico y el personal de la institución se congregaron en el vestidor para seguir en directo la transmisión oficial de la Federación Caboverdiana de Fútbol.

Al momento de escucharse el nombre de su capitán, el camerino estalló en una emotiva celebración. Los abrazos, cánticos y muestras de afecto hacia el veterano zaguero evidenciaron no solo el liderato que ejerce dentro del grupo, sino el significado colectivo de ver a uno de los suyos alcanzar la máxima vitrina del fútbol internacional.

Los pilares de una gesta memorable

La hazaña de Stopira resalta por diversos factores que enaltecen su vigencia en el deporte de alta competencia:

Longevidad competitiva: Afrontar un debut mundialista o una participación de esta magnitud a los 38 años demuestra el profesionalismo y el estado físico óptimo del defensor en el fútbol europeo.

Orgullo para Torres Vedras: Para el SC Torreense, un club histórico del fútbol portugués pero habituado a los focos de las categorías de ascenso, colocar a su capitán en el Mundial 2026 representa un hito de proyección institucional sin precedentes.

Liderazgo internacional: Stopira no solo aportará su experiencia en la cancha, sino que se perfila como una de las voces de mando y referentes espirituales del seleccionado africano en la justa global.

El camino de Cabo Verde hacia la Copa del Mundo ya cuenta con una narrativa inspiradora. Stopira ha demostrado que el compromiso con el juego no entiende de edades ni de divisiones, y ahora llevará el escudo del Torreense y la bandera de su archipiélago a los escenarios más imponentes del planeta.