Carlo Ancelotti publicará la convocatoria de Brasil para el Mundial de 2026 en esta fecha

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Falta menos de un mes para que se dispute una de las ediciones con más expectativas en la historia de los mundiales, debido a que hay muchas novedades y las selecciones se siguen preparando para armar el mejor equipo posible. Una de las oncenas que quiere volver a la gloria y ya tiene todo listo para anunciar a los hombres que pelearán por el trono es Brasil, liderada por el entrenador Carlo Ancelotti, quien ya fijó una fecha para dar a conocer a sus elegidos.

El conjunto verdeamarelo es el máximo ganador de este evento; no obstante, su último trofeo lo obtuvieron hace 24 años exactamente y, por ende, "Carletto" tiene una gran responsabilidad sobre sus hombros.

¿Cuándo anunciarán la convocatoria de Brasil?

Los brasileños están sumamente expectantes por saber su lista de jugadores y lo sabrán este lunes, 18 de mayo, de acuerdo a lo informado en la cuenta oficial de la selección "Carioca".

El horario que fijaron fue a las 4:00 p.m. en la hora local, lo que quiere decir que en Venezuela se conocerán esos nombres a las 3:00 p.m. Aunque hay varios nombres que están en duda, uno se está llevando toda la atención.

¿Neymar estará entre los convocados por Carlo Ancelotti?

Evidentemente, se trata de la estrella Neymar Jr., no por su talento, sino por todos los problemas de lesiones que ha arrastrado a lo largo de su carrera y que se intensificaron en los últimos años.

Sin embargo, fue incluido en la preconvocatoria y por lo tanto, los amazónicos esperan que también esté en la lista definitiva de convocados porque consideran que más allá de lo que pueda aportar en el campo, sería un buen empujón anímico de cara al torneo.