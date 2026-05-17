Así fue la emotiva despedida de Antoine Griezmann en el estadio del Atlético de Madrid

Suscríbete a nuestros canales

La jornada 37 de LaLiga de España dejó momentos muy emotivos y expectantes. Algunos protagonizados por clubes que pelean por mantenerse en la máxima categoría y otros por las lágrimas que dejaron caer tras la emotiva despedida de Antoine Griezmann con la afición del Atlético de Madrid.

En los registros oficiales se afirma que 64.396 almas estuvieron presentes en el Estadio Riyadh Air Metropolitano no solo para ver ese Atlético-Girona, sino por un hecho más profundo a estas alturas de la campaña: para darle el último adiós al francés en el recinto colchonero.

El encuentro, con victoria rojiblanca (1-0), pasó a segundo plano cuando llegó finalmente el momento de dar entrada al homenaje que merecía una leyenda de la competición y del club.

El perdón de Antoine Griezmann

El delantero confesó que traía un plan para referirse a todos los presentes, que se destrozó cuando la realidad le llevaba a despedirse: "Tenía un discurso preparado, pero se fue a la mierda todo".

"Primero, daros las gracias a todos por quedaros. Esto es una pasada...", inició entre lágrimas, para luego apuntar: "Segundo, sé que muchos lo hicieron y algunos todavía no lo han hecho: te pido perdón otra vez. No me di cuenta del cariño que tenía aquí, era muy joven y nada, hice un error y volví a recapacitar e hicimos todo para volver a disfrutar aquí de nuevo".

"Quiero agradecer a todos mis compañeros desde el 2014 hasta hoy. Es increíble compartir todo con ellos. Cada pelea, cada victoria y cada derrota. Ha sido un placer. A fisios, utilleros, que se despiertan a las seis de la mañana y son los últimos en irse", expresó.

El Metropolitano conmoccionado

Todos los que hacen vida en el club actualmente vivieron esta ceremonia con admiración total al delantero galo, que fue merecedor de un sinfín de distinciones.

Por ejemplo, el propio presidente de la entidad, Enrique Cerezo, le hizo entrega de una placa por sus 500 partidos con la institución y una réplica del Metropolitano, que tomó mayor relevancia cuando varios de los históricos capitanes llegaron al campo para fotografiarse junto a él.

Nombres destacados que dejaron la histórica postal fueron: Adelardo, Tomás, Ruiz, Solozabal, Antonio López, Fernando Torres, Godín y los tres actuales, Koke, Oblak y Giménez.

Momento para el 'Cholo' Simeone

Desde luego, al técnico argentino también le tocaba una mención especial del jugador, que no escatimó palabra alguna para hacerle saber lo importante que fue en su carrera.

"Al cuerpo técnico y al que cambió todo en este club: Don Diego Pablo Simeone. Gracias a ti hay mucha ilusión y fui campeón del mundo y me sentí el mejor del mundo. Te debo muchísimo y ha sido un orgullo luchar para ti. Yo no sé si soy leyenda, pero tú, Koke, eres una leyenda de este club. A mi esposa, a mi mujer también. Gracias por apoyarme en mis días malo y aguantar mi enojo en las derrotas. Te amo", dijo.

Finalmente, hay que recordar que Antoine Griezmann seguirá activo en el mundo del fútbol y se unirá al Orlando City de la Major League Soccer este próximo verano.