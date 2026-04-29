Hijo de Richard Páez es presumido en la MLS

Suscríbete a nuestros canales

El fútbol en Estados Unidos sigue creciendo año a año y generando que cada vez más las miradas se vuelquen sobre la MLS, su máxima liga. Este torneo es un destino muy concurrido por los venezolanos y no solo como jugadores, sino también desde la zona técnica. Ejemplo de esto, el hijo del profesor Richard Páez, Ricardo David Páez, un recordado histórico de la Vinotinto.

El ex jugador, que vistió la camisa nacional por largo tiempo, desde su debut en el 2000 de la mano del técnico José Pastoriza, actualmente sigue labrando su camino como estratega y está dando pasos considerables.

En este momento es asistente técnico del FC Cincinnati de la MLS, club que decidió presumir el trabajo del criollo a través de una pieza audiovisual compartido en sus plataformas digitales, como la cuenta en X (antes Twitter).

Siguiendo el legado de Richard Páez

El veterano exfutbolista, que representó al elenco nacional en 62 partidos de la absoluta, repartidos en 29 de eliminatorias, 25 amistosos y ocho en Copa América, habló en ese trabajo de lo que significó haber formado parte del grupo de jugadores de la selección entre 2000 y 2007.

"Me tocó ser parte de una generación que Venezuela recuerda mucho porque fue la generación transformadora del fútbol venezolano. Me llena de mucho orgullo y por eso en Venezuela nos recuerdan mucho porque cambiamos la cultura", dijo.

A su vez, recordó el legado que, entre otras cosas, ha recibido de su padre: "Todos tenemos una herencia de nuestros antepasados. No podemos borrar la herencia que nos dejan nuestros padres. Mí padre fue jugador de fútbol, dos tíos que fueron jugadores de fútbol y muchos primos jugadores...está ligada mí niñez a un balón de fútbol...Todo eso me conecta con Venezuela y lo trato de transmitir ahora en mí casa con mis hijos en Cincinnati".

A sus 47 años de edad, no será una casualidad verlo pronto al mando principal de algún equipo. Hasta no hace mucho compartía muy seguido con Richard Páez, antes de que el técnico asumiera el banquillo del Cúcuta Deportivo en la liga colombiana.