FIFA aprueba discusión polémica para clubes con norma de juveniles

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FIFA aprobó un proceso de consulta para implementar una nueva reglamentación en el fútbol profesional. La propuesta movería los cimientos de los mejores equipos del mundo. Sin embargo, ayudaría a la formación de jóvenes talentos locales que no gozan de muchos minutos en primera.

El consejo de FIFA está analizando establecer una medida especial para los equipos senior del mundo. La misma consta de incluir obligatoriamente a jugadores formados en casa en sus alineaciones titulares; enfocándose principalmente en categorías de formación juvenil.

Esta normativa busca que los clubes utilicen talentos Sub-21 durante los partidos oficiales de cada temporada. El objetivo principal de la institución es garantizar el desarrollo del futbolista joven y fortalecer la identidad regional de las plantillas frente al mercado de fichajes.

¿Cómo afecta la nueva normativa FIFA a los equipos élite del mundo?

Es importante destacar que FIFA en los próximos meses consultará con los equipos a nivel mundial, para luego presentar una resolución final. Equipos como: Real Madrid, Bayern Múnich, Manchester City, Inter de Milan, entre otros se verían afectados en la organización de sus plantillas.

De hecho, esta decisión administrativa marcará un precedente estructural en la gestión de los equipos, obligando a los directores técnicos a replantear sus estrategias de recambio y formación interna. No es una medida que se tome a la ligera, debe ser consultada y analizada.

Real Madrid el primer afectado de la normativa FIFA

Real Madrid es uno de los equipos que mejor cantera tiene en el fútbol europeo. Sin embargo, es de los equipos que menos canteranos tiene en su primera plantilla. Esto se debe al nivel de exigencia que tiene el club y no le da espacio a los canteranos para desenvolverse en la élite.

Solo hace falta ver el último juego del Real Madrid contra el Real Betis. El once de los blancos, estuvo lleno de 10 jugadores extranjeros, solo Thiago Pitarch es parte de la cantera (además de español), pero no es un jugador recurrente en el once titular, la normativa sería fuerte para el club.,