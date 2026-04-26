Real Madrid se enfrenta a LaLiga por el protocolo de seguridad

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Real Madrid es un equipo que despierta amor y odio por igual en el fútbol europeo. El equipo blanco representa valores muy marcados a lo largo de su historia. Por esa razón llama la atención de demandar a LaLiga por el protocolo contra la discriminación y violencia en los estadios.

El conflicto surge tras la aprobación de una guía contra la discriminación y violencia en los estadios. Un documento aprobado en Comisión Delegada desde LaLiga para hacer más seguro el fútbol español. Una medida bien dirigida hasta que se lee la letra pequeña del mismo.

El fútbol español, dirigido por Javier Tebas impone en el documento la obligatoriedad del modelo organizativo único. Que dicho sea de paso, lo colocó como requisito para participar en la competición; participar en Primera y Segunda División está condicionada al uso de sus normas.

En este contexto de imposición Florentino Pérez y el club demandaron: aunque el fondo es necesario, el Real Madrid denuncia que LaLiga condiciona la inscripción en el torneo al uso exclusivo de su modelo, ignorando que el club ya posee sistemas operativos eficaces.

¿Por qué el Real Madrid se enfrenta sistemáticamente a Javier Tebas?

La tensión radica en la defensa de la propiedad de los clubes frente a la agenda de Javier Tebas. El punto de quiebre fue el acuerdo con el fondo CVC, donde los equipos cedieron derechos de imagen por cincuenta años a cambio de liquidez inmediata. Real Madrid se rehusó.

Para Florentino Pérez, ese pacto fue una hipoteca innecesaria que comprometía el futuro financiero de las instituciones a largo plazo. Al rechazar los fondos de CVC, el Madrid mantuvo su independencia económica, convirtiéndose en el principal opositor a la centralización de poder.

Cada demanda judicial responde a una estrategia para evitar que LaLiga se convierta en dueña de los activos de los clubes. El equipo blanco pelea de frente porque entiende que ceder en protocolos organizativos o derechos comerciales sentaría un precedente peligroso para la soberanía de los clubes.