Diego Simeone habla sobre sus planes para el futuro con el Atlético de Madrid

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El futuro de Diego Simeone volvió a convertirse en tema de conversación tras finalizar la temporada de LaLiga este domingo 17 de mayo, pero el propio entrenador argentino se encargó de despejar cualquier duda sobre su continuidad.

Después de semanas marcadas por rumores y especulaciones alrededor del banquillo del Atlético de Madrid, el técnico confirmó que seguirá liderando el proyecto rojiblanco la próxima campaña, según el periodista Fabrizio Romano.

La declaración llegó luego de la última jornada del campeonato español, en un momento donde muchos aficionados esperaban claridad sobre el futuro del entrenador más importante en la historia reciente del club.

Lejos de alimentar la incertidumbre, Simeone dejó un mensaje directo y enfocado en el trabajo que viene para el equipo.

Diego Simeone – Atlético de Madrid

Si te soy sincero, estoy pensando en la próxima temporada. Estoy pensando en mí mismo. Seguiré, pero estoy pensando en cómo afrontar una nueva temporada”, afirmó el técnico argentino tras el cierre de LaLiga.

Las palabras del argentino reflejan el compromiso que mantiene con el Atlético de Madrid después de más de una década al frente de la institución. Simeone no solo cambió la mentalidad competitiva del club desde su llegada, sino que también convirtió al equipo en un protagonista constante tanto en España como en competiciones europeas.

Durante los últimos años, el estratega de 56 años ha sabido enfrentar momentos de presión y críticas sin perder el respaldo de gran parte de la afición colchonera. Su intensidad, liderazgo y capacidad para construir grupos competitivos continúan siendo factores fundamentales dentro del vestuario.

Finalmente, con su continuidad confirmada, el Atlético de Madrid podrá comenzar a planificar la próxima temporada con mayor tranquilidad. La directiva y el cuerpo técnico ya trabajan en posibles ajustes para fortalecer la plantilla y devolver al equipo a la lucha directa por LaLiga y la UEFA Champions League.