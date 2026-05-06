Champions League: Koke pone en duda su futuro en el Atlético de Madrid

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La resaca de la eliminación del Atlético de Madrid en las semifinales de la UEFA Champions League ha dejado un sabor mucho más amargo de lo esperado.

Tras caer ante el Arsenal en el Emirates Stadium con un gol de Bukayo Saka, el capitán colchonero, Koke Resurrección, compareció ante los medios con un discurso que, lejos de ser el habitual mensaje de resiliencia, ha sembrado el pánico sobre su continuidad en el club de su vida.

Visiblemente afectado por la derrota (0-1 en la vuelta, tras el empate en el Metropolitano), el futbolista con más partidos en la historia de la institución no quiso dar certezas sobre lo que ocurrirá el próximo verano.

"No es el momento de hablar de mi futuro"

Al ser cuestionado sobre su situación personal y su contrato (el cual tiene vigencia hasta el 30 de junio de 2027), Koke fue tajante.

"No es el momento para hablar de mi futuro, es el momento de estar unidos, estar dolidos... No es el momento de hablar del capitán, ni del entrenador, ni de nadie más. Hablaremos cuando haya que hablar".

El tono de "despedida" o, al menos, de duda profunda, sugiere que el golpe de quedarse a las puertas de la final de Budapest ha hecho mella en la planificación del veterano mediocampista de 34 años.

Un vestuario bajo la lupa

La eliminación no solo ha dejado dudas sobre Koke. Las palabras del capitán, al incluir en el mismo saco al "entrenador" (Diego Simeone), han disparado los rumores sobre un posible fin de ciclo en el banquillo y la plantilla.

Con el equipo regresando a Madrid con las manos vacías tras una temporada "ilusionante" pero sin títulos, el futuro del capitán se convierte en el tema central de la actualidad rojiblanca.

Lo que es seguro es que el Atlético de Madrid enfrenta un mercado de fichajes que podría marcar un antes y un después en su historia contemporánea.