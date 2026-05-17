Real Madrid gana en Sevilla y pausa los problemas de ese vestuario

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Este domingo 17 de mayo el Real Madrid volvió a la acción en LaLiga de España, después de una semana polémica entre duelos de declaraciones entre Álvaro Arbeloa y su estrella, Kylian Mbappé.

Lo cierto es que con ese contexto sobre la mesa, los merengues salieron a competir en el Estadio Sánchez Pizjuán y lograron poner una pausa al ambiente negativo que venía acumulando ese vestuario.

El equipo de Arbeloa se pudo llevar los tres puntos en un compromiso cerrado en el marcador, que solo encontró la diferencia en el tanto de Vinicius Junior al minuto 14' del primer tiempo.

Con la victoria, el equipo blanco llegó a los 83 puntos en la clasificación y se acercó a los azulgranas con la intención de evitar más holgura a la hora de cerrar el recorrido doméstico.

Real Madrid con cambios en el ambiente

El conjunto madridista está cerrando una campaña sin muchas alegrías para el club, después de completar la segunda temporada sin títulos para esas vitrinas.

Ahora mismo, con el ambiente bastante enturbiado, se espera que hayan cambios para la 2026-27, sobre todo, directamente en el banquillo.

Para asumir el relevo de Arbeloa el hombre encargado sería José Mourinho, quien desde España asumen que ya tiene un acuerdo con el Real Madrid.