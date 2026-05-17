Mbappé vs Muriqi: ¿Quién se quedará con el 'Pichichi'? Así está la tabla goleadora

Suscríbete a nuestros canales

La Liga de España vio acción este domingo 17 de mayo con todos los equipos de la competición y los reflectores estuvieron puestos en distintos aspectos; entre ellos la lucha por el descenso y la pelea por el 'Pichichi', esto último con dos nombres muy puntuales: Kylian Mbappé y Vedat Muriqi.

Los dos futbolistas son los principales protagonistas en la clasificación goleadora del certamen 2025-26 y son los que tienen que definir su ganador en la venidera jornada.

Mbappé jugó todo el partido del Real Madrid, en la victoria contra el Sevilla (0-1), pero no fue el encargado de dar la ventaja a los merengues, puesto que el tanto fue firmado por Vinicius Junior.

A su vez, Muriqi también fue de la partida y jugó todo el encuentro de su Mallorca, en un duelo trascendental ante Levante, que perderían 2-0 y complicaría sus opciones en el certamen, en el que ahora están en el descenso con 39 puntos.

LaLiga: ¿Cómo quedó la tabla de goleadores?

Con ambos goleadores sin haber podido encontrarse con el arco contrario, la lucha quedó igual para la siguiente fecha, con Kylian Mbappé firmando 24 tantos y perseguido por Muriqi a solo dos anotaciones.

El delantero kosovar tendrá que dibujar una actuación estelar en su siguiente salida. Un hat-trick necesita para sobrepasar al francés en su pelea por este renglón.

La nota positiva, que puede influir, está en que el rival de Mallorca será Real Oviedo, el último en la clasificación y que ya no se juega nada, por lo que pueden salir al campo con mucha menos intensidad de la esperada.

El top 5 de la tabla de goleadores marcha de la siguiente manera:

3° Ante Budimir (17).

4° Lamine Yamal (16).

5° Ferrán Torres (16).

6° Vinicius Junior (16).

La próxima y última jornada de LaLiga 2025-26 se jugará el venidero fin de semana, con la particularidad que todos los partidos están programados para el sábado 24 de mayo a las 3:00 pm (hora de Venezuela).