Barcelona acaba de alcanzar lo nunca antes visto en LaLiga

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El Barcelona volvió a la senda de la victoria en la jornada 37 de LaLiga, tras el revés (1-0) inesperado que firmaron ante el Alavés la fecha pasada. Esta vez, los azulgranas ganaron su duelo 3-1 al Betis, pero firmaron algo más histórico que tres puntos.

Justamente, con esta nueva alegría el equipo de Hansi Flick escribió su nombre en una página dorada de la competición, tras cerrar el recorrido liguero en casa de forma invicta.

De hecho, no es que solo no hayan conocido la derrota en sus compromisos como locales, sino es que pudieron alcanzar un pleno de victorias.

Barcelona hizo historia en LaLiga

Para encontrar el hito de los culés hay que repasar la publicación que compartió el reconocido estudioso de las estadísticas, Mister Chip, quien apuntó el dato relevante en su cuenta en la red social X (antes Twitter).

"El Barcelona es el primer equipo en TODA la historia de La Liga que gana 19 de 19 partidos como local en una misma temporada (57 goles a favor y 10 en contra)", escribió el periodista español.

A su vez, los blaugranas llegaron a los 94 puntos en esta edición 2025-25 y se mantienen a once puntos del Real Madrid, a quien también le ganó hace dos fechas en el Spotify Camp Nou (2-0).

Barcelona aún tiene un partido para cerrar LaLiga, pero lo disputará en condición de visitante cuando tengan que ir al Estadio de Mestalla para medirse al Valencia.