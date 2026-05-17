Neymar pierde el control a horas de conocer la lista de Brasil para el Mundial 2026

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Solo horas separan al seguidor brasilero de conocer la lista de 26 jugadores con los que irán a competir al Mundial 2026 y el nombre de Neymar está siendo tendencia en estos momentos, no precisamente por un hecho positivo sobre el futbolista.

El suceso que tiene los reflectores sobre 'Ney' tuvo lugar este mismo sábado 17 de mayo cuando estaba jugando su partido correspondiente con el Santos enfrentándose al Coritiba.

Durante el cotejo el extremo recibió atención médica fuera del terreno de juego y se generó la polémica que hizo generar la cólera del astro brasilero. Su entrenador ordenó un cambio, con el ingreso de Robinho Jr y al momento de su entrada al campo, el árbitro entendió que se debía por Neymar.

Luego desde el banquillo del Santos se quiso aclarar que la sustitución no era por el reconocido delantero, pero el colegiado no quiso dar marcha atrás.

Neymar y su ida al Mundial 2026

Este partido era especial para el jugador porque se trataba del compromiso previo a la revelación del listado de Brasil para la Copa del Mundo, que se espera para este lunes 18 de mayo.

Hasta ahora es una incógnita la presencia de 'Ney' en esa convocatoria, mientras Carlo Ancelotti nunca quiso afirmar sí la puerta estaba cerrada para el histórico futbolista.

Lo cierto es que Neymar no pudo celebrar ante Coritiba, contra quienes terminarían perdiendo con abultado marcador de 0-3 en la previa un momento que paralizará el país de cara al evento mundialista.