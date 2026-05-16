El sucesor de Salomón Rondón en la Vinotinto acaba de lograr lo que ningún venezolano hizo antes en Europa

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El fútbol en Venezuela puede enmarcar la fecha del sábado 16 de mayo como un día para celebrar en nuestro país por un nuevo logro de un embajador criollo, que está llamado a ser el sucesor de Salomón Rondón en la Vinotinto.

Se trata de Jesús Ramírez, el ariete que viste los colores del Nacional en la primera división del fútbol portugués. Lo cierto es que el atacante merideño vio acción con los suyos y se llevaron el triunfo 2-0 contra el Guimaraes.

El hecho relevante es que el vinotinto fue el autor de los dos tantos en el partido ante su ex equipo y esas anotaciones le permitieron alcanzar la cifra de los 18 goles en la categoría.

Un dato que a simple vista pudiera pasar desapercibido, pero que toma un revuelo impresionante cuando se descubre que se acaba de convertir en el venezolano con más goles en una temporada en una primera división europea. Anteriormente, Christian Santos (Holanda), Eric Ramírez (Eslovaquia), Cristian Novoa (Andorra) y el propio Jesús Ramírez (Portugal) compartían el récord con 16, según los datos del periodista Mario Sánchez.

La Vinotinto tiene el relevo a la mano

Lo hecho por Ramírez le ha llevado distintos reflectores, porque además está metido en el top 5 de los goleadores en la competición doméstica.

El criollo solo quedó detrás de los 27 goles de Luis Suárez (Sporting), 22 de Vangelis Pavlidis (Benfica) y 20 de Yanis Begraoui (Estoril).

Al mismo tiempo, sus goles toman una relevancia notable por lo clave que fueron para ayudar a que Nacional permaneciera en la máxima categoría, cerrando en la casilla 14 con 34 puntos, seis más que el equipo ubicado en el descenso.

En todo caso, Jesús Ramírez con esta campaña sigue dando pasos para consolidarse como un fijo en la Vinotinto, en la que ya debutó y tiene cuatro partidos con minutos, así como un gol en la victoria contra Australia (1-0) en un amistoso el 15 de noviembre.