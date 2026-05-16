La Vinotinto se enfrentará a Irak durante la próxima fecha FIFA

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La preparación de la selección nacional de Venezuela no se detiene. En el marco de la planificación para la doble Fecha FIFA del mes de junio, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) ha confirmado los detalles del compromiso de preparación para el combinado.

Tras un primer e interesante examen en suelo estadounidense ante la selección de Turquía, que se disputará el 6 de junio, el conjunto criollo se trasladará al estado de Illinois para medir fuerzas contra la selección nacional de Irak. El encuentro quedó oficialmente programado para el próximo martes 9 de junio en las instalaciones del SeatGeek Stadium, ubicado en Bridgeview, en el área metropolitana de Chicago.

El escenario elegido para el choque internacional es un viejo conocido del balompié norteamericano. Con una capacidad cercana a los 20.000 espectadores, el SeatGeek Stadium (anteriormente conocido como Toyota Park y hogar del Chicago Fire de la MLS durante más de una década) se alista para albergar una importante presencia de la comunidad latina y venezolana residente en el Midwest de los Estados Unidos.

Este compromiso representa una oportunidad de oro para el cuerpo técnico de probar variantes tácticas ante un rival de corte asiático, caracterizado por su despliegue físico y orden defensivo.

Con la confirmación de este cotejo ante los iraquíes, la Vinotinto completa su agenda de preparación para los compromisos internacionales de mitad de año. El itinerario del seleccionado nacional en territorio estadounidense se estructurará de la siguiente manera: