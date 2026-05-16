Juan Arango está de cumpleaños: Momento para repasar sus históricos números

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Este sábado 16 de mayo es un buen momento para celebrar la vida de uno de los futbolistas más importantes en la historia de Venezuela, que hizo historia con la Vinotinto. Se trata de nada más y nada menos que Juan Arango.

El eterno capitán de la selección, como cariñosamente se le conoce, hoy está siendo tendencia en redes sociales entre aquellos que recuerdan que el maracayero está de cumpleaños.

'El huracán del Caribe' con esta nueva vuelta al sol está llegando a los 46 años de edad, mientras se mantiene muy activo en el mundo de las redes sociales.

De hecho, es una de las personalidades fijas en un podcast que suele hablar de deporte, conocido como 'Sale y se acaba'.

Juan Arango: un histórico de la Vinotinto

Su paso por el fútbol ha sido ampliamente reconocido fuera del territorio venezolano, sobre todo, por los momentos en los que despuntó en competiciones importantes como LaLiga de España y la Bundesliga.

En la primera vistió los colores de Mallorca, donde dejó 49 goles y 19 asistencias a lo largo de 195 partidos. Al mismo tiempo, luego también brilló con el Borussia Mönchengladbach, desde donde se recuerdan sus golazos a media distancia y sus 31 tantos junto a 57 asistencias en 175 encuentros.

Lo anterior vino a darse en una época en la que no era tan habitual ver a jugadores criollos conquistando terrenos en el fútbol élite y ganando buenos comentarios por sus actuaciones.

Desde luego, Juan Arango con la Vinotinto tiene su lugar asegurado, figurando como el segundo máximo anotador en la historia con 23 dianas en 123 partidos, habiendo anotado en Eliminatorias (12), Copa América (2) y amistosos (9).