Fernando Aristeguieta se une a la Vinotinto Absoluta

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La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) ha anunciado este domingo una importante reestructuración en el organigrama de las selecciones nacionales, integrando a una de las figuras más respetadas del balompié criollo en los últimos años, Fernando Aristeguieta.

El "Colorado" se une oficialmente al cuerpo técnico de la Vinotinto Absoluta, donde trabajará estrechamente bajo las órdenes del seleccionador Oswaldo Vizcarrondo.

Esta dupla, que compartió años de batalla dentro de la cancha como jugadores, ahora asume el reto de liderar la estrategia del combinado nacional desde los banquillos.

Liderará a la Sub-17 en el Mundial

Sin embargo, el rol de Aristeguieta no se limitará a la selección mayor. La FVF confirmó que el exdelantero asumirá de forma interina la dirección técnica de la Vinotinto Sub-17.

De esta forma, llega para sustituir a Jhonny Ferreira y tendrá la responsabilidad de comandar al grupo juvenil hasta la finalización del Mundial Sub-17 2026. Anteriormente, el ex ariete dirigió al Caracas FC y fue técnico interino de la Absoluta de Venezuela a finales del año pasado.

Este movimiento busca dar continuidad al proceso de formación de las categorías menores, aprovechando la experiencia internacional y el liderazgo de Aristeguieta para guiar a la próxima generación de relevo en la cita mundialista.

Con este anuncio, la FVF refuerza su apuesta por figuras históricas del fútbol nacional para profesionalizar y dar identidad a los distintos niveles de la selección, con la mirada puesta en los ambiciosos objetivos del ciclo actual.