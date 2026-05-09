¡Histórico! La Vinotinto Femenina Sub-17 clasifica al Mundial de Marruecos

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En una exhibición de coraje y orden táctico, la Vinotinto Femenina Sub-17 selló su boleto a la Copa del Mundo de Marruecos tras vencer 1-0 a su similar de Colombia en los Play-offs del Torneo Sudamericano 2026.

El encuentro, marcado por la intensidad y la histórica rivalidad entre ambas selecciones, se definió gracias a la contundencia de Andrea Suárez. La jugadora venezolana aprovechó una oportunidad clave para mandar el balón al fondo de las redes, anotando el único tanto del partido que desató la euforia en el banquillo nacional.

A partir del gol, Venezuela supo sufrir y replegarse con inteligencia, aguantando las embestidas del conjunto cafetero para mantener el arco en cero y asegurar una victoria que vale un cupo mundialista.

El sello de Dayana Farías

Este logro representa un éxito rotundo para el cuerpo técnico liderado por Dayana Farías. La estratega ha logrado consolidar un grupo compacto, con identidad de juego y una mentalidad resiliente que le permitió superar las adversidades a lo largo del torneo sudamericano hasta alcanzar el objetivo máximo.

Bajo su mando, las "chamas" han demostrado que el relevo generacional del fútbol femenino en Venezuela está más vivo que nunca, devolviendo al país a una cita mundialista de la categoría.

De esta forma finalizan su participación en el Sudamericano con tres victorias y tres derrotas (entre la fase de grupos y la fase final). Terminaron en el segundo lugar del Grupo B y se consolidaron entre las cuatro mejores del torneo.

Con esta victoria, la selección nacional se prepara para representar a Sudamérica en el Mundial de Marruecos, que se disputará a finales de este año. La delegación venezolana regresará al país con la satisfacción del deber cumplido, mientras comienza la planificación para enfrentar a las mejores selecciones del planeta en territorio africano.