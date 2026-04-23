Vinotinto

Sudamericano Sub-17: Convocatoria y horarios de los partidos de la Vinotinto Femenina

El combinado juvenil buscará su cuarta clasificación al Mundial, la última vez fue en el año 2016

Por

Wandor Dumont
Miércoles, 22 de abril de 2026 a las 08:03 pm
Sudamericano Sub-17: Convocatoria y horarios de los partidos de la Vinotinto Femenina
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La selección fememina de Venezuela hizo oficial la lista de las 22 jugadoras que representarán al país en el próximo Campeonato Sudamericano Femenino Sub-17. El torneo regional se realizará en territorio paraguayo desde el 24 de abril hasta el 9 de mayo, donde el combinado nacional buscará su clasificación a la Copa del Mundo de la categoría. 

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Las dirigidas por Dayana Frías, integrarán el Grupo B, con Brasil, Ecuador, Perú y Uruguay. Los partidos de la fase de grupos se juegan en el Estadio Ameliano en Villeta y el Estadio Carfem en Ypané. La fase final del torneo está programada para los días 6 y 9 de mayo.

Recordemos el combinado nacional viene de lograr la medalla de oro en los Juegos Sudamericanos de la Juventud, torneo que agrupa a selecciones de la categoría sub-17. Asimismo, la rama masculina de esta misma división logró hace unos días su cuarto boleto al Mundial, tercero consecutivo.

Como dato histórico, Venezuela ha logrado dos títulos en las ediciones de 2013 y 2016, además de un tercer lugar (2010) y un cuarto puesto en (2018) desde ese año el combinado Vinotinto no ha logrado superar la fase de grupos. 

Se clasificarán a las cuatro mejores selecciones a la Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-17 de 2026 que se celebrará en Marruecos. La última vez que Venezuela llegó al máximo torneo de esta categoría fue en 2016.

Fecha de los partidos d ela Vinotinto

  • 25/04 7:00 PM (VEN) ESTADIO AMELIANO, VILLETA
  • 27/04 6:00 PM (VEN) ESTADIO AMELIANO, VILLETA
  • 29/04 6:00 PM (VEN) ESTADIO AMELIANO, VILLETA
  • JORNADA LIBRE
  • 03/05 6:00 PM (VEN) ESTADIO CARFEM, YPANÉ
  • FASE FINAL 06 Y 09 DE MAYO

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