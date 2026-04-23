Sudamericano Sub-17: Convocatoria y horarios de los partidos de la Vinotinto Femenina

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La selección fememina de Venezuela hizo oficial la lista de las 22 jugadoras que representarán al país en el próximo Campeonato Sudamericano Femenino Sub-17. El torneo regional se realizará en territorio paraguayo desde el 24 de abril hasta el 9 de mayo, donde el combinado nacional buscará su clasificación a la Copa del Mundo de la categoría.

Las dirigidas por Dayana Frías, integrarán el Grupo B, con Brasil, Ecuador, Perú y Uruguay. Los partidos de la fase de grupos se juegan en el Estadio Ameliano en Villeta y el Estadio Carfem en Ypané. La fase final del torneo está programada para los días 6 y 9 de mayo.

Recordemos el combinado nacional viene de lograr la medalla de oro en los Juegos Sudamericanos de la Juventud, torneo que agrupa a selecciones de la categoría sub-17. Asimismo, la rama masculina de esta misma división logró hace unos días su cuarto boleto al Mundial, tercero consecutivo.

Como dato histórico, Venezuela ha logrado dos títulos en las ediciones de 2013 y 2016, además de un tercer lugar (2010) y un cuarto puesto en (2018) desde ese año el combinado Vinotinto no ha logrado superar la fase de grupos.

Se clasificarán a las cuatro mejores selecciones a la Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-17 de 2026 que se celebrará en Marruecos. La última vez que Venezuela llegó al máximo torneo de esta categoría fue en 2016.

Fecha de los partidos d ela Vinotinto

25/04 7:00 PM (VEN) ESTADIO AMELIANO, VILLETA

7:00 PM (VEN) ESTADIO AMELIANO, VILLETA 27/04 6:00 PM (VEN) ESTADIO AMELIANO, VILLETA

6:00 PM (VEN) ESTADIO AMELIANO, VILLETA 29/04 6:00 PM (VEN) ESTADIO AMELIANO, VILLETA

6:00 PM (VEN) ESTADIO AMELIANO, VILLETA JORNADA LIBRE

03/05 6:00 PM (VEN) ESTADIO CARFEM, YPANÉ

6:00 PM (VEN) ESTADIO CARFEM, YPANÉ FASE FINAL 06 Y 09 DE MAYO

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