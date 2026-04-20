Jugadora de Bolivia se deshizo en elogios al público de la Vinotinto

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El pasado sábado 18 de abril la Vinotinto femenina disfrutó de una gran jornada en la Liga de Naciones, tras concretar una contundente goleada de 8-0 contra su similar de Bolivia, en un duelo correspondiente a la séptima fecha y que deja al combinado nacional con serias oportunidades mundialistas.

Las criollas firmaron una gran primera parte con marcador de 3-0, tras anotaciones de Génesis Flores, Gabriela García y Bárbara Olivieri y para el segundo llegó la sentencia del compromiso con dobletes de Lourdes Moreno, Martinet y un tanto de Deyna Castellanos por la vía del penal.

Ahora bien, el compromiso no solo dejó esa oleada de goles, sino que también permitió un gesto muy reconocible en una de las futbolistas bolivianas.

Se trata de Cielo Veizaga, quien se deshizo en elogios para la afición que se volcó al Estadio Metropolitano de Lara en apoyo a las dirigidas por el técnico Ricardo Belli.

¿Qué dijo Veizaga sobre la afición de la Vinotinto?

La jugadora de la 'Verde' inició reflexionando lo que tenían que hacer como selección para poder competir en este tipo de torneos: "Nos falta el hecho del ritmo, que necesitamos tener en la cancha. Hay muchas cosas por corregir, pero sé que vamos a crecer".

Luego dejó sobre la mesa unas palabras de respeto para los que estuvieron en el recinto larense. "El apoyo del pueblo venezolano es muy importante. A quienes vinieron a presenciar este partido: Gracias por motivar al fútbol femenino en Sudamérica. Gracias por ser una Venezuela fuerte", expresó.

Finalmente, esta victoria de la Vinotinto permite que las criollas estén en el tercer lugar de la clasificación con un total de 11 unidades, ubicación que da uno de los dos cupos al repechaje mundialista. Las dos selecciones que lideran el pelotón son Argentina y Colombia, ambas con 14 puntos, pero con un partido menos que Venezuela.