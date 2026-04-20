MLB: José Altuve y Willson Contreras destacan en este top-10 de la Liga Americana

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Astros de Houston y Medias Rojas de Boston son dos equipos que no la están pasando bien en lo que va de temporada, ya que poseen registros negativos que los dejan en la zona baja de sus divisiones. Pero a pesar de eso, ambos conjuntos han tenido en José Altuve y Willson Contreras, respectivamente, un alivio ofensivo.

Altuve y Contreras responden, a pesar del mal presente colectivo

Y es que si hay algo que necesitan priorizar tanto en Houston como en Boston, es que el resto de peloteros aprovechen el buen momento que viven los dos grandeligas venezolanos. Justamente hablamos de dos jugadores que están destacando en el apartado de OBP.

Alcanzar bases es todo lo que necesita un pelotero para poder darle una carrera a su equipo, y es en dicho aspecto donde José Altuve y Willson Contreras están haciendo correctamente los deberes. De ahí que sus nombres aparezcan en el top-10 en la Liga Americana.

Tanto Altuve como Contreras cuentan con un .404 de OBP. La única diferencia es que mientras Astro Boy es el segundo mejor de los Astros, el de Puerto Cabello es quien lidera a las Medias Rojas.

Un detalle no menor que suele tomarse en cuenta para calcular el OBP son los pelotazos, y en ese sentido Willson lidera la MLB con un total de cinco.

Foto: MLB

Números de José Altuve en la temporada 2026 de la MLB

22 juegos

84 turnos al bate

25 hits

6 dobles

3 jonrones

8 carreras impulsadas

17 carreras anotadas

15 bases por bolas

.298 AVG

.404 OBP

Números de Willson Contreras en la temporada 2026 de la MLB