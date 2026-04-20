Wilyer Abreu entra en este top-100 de peloteros venezolanos en la MLB

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La jornada de este lunes levantó el telón para otra semana imperdible en las Grandes Ligas. El primer resultado del día favoreció a las Medias Rojas de Boston, quienes triunfaron 8 a 6 sobre los Tigres de Detroit con un pequeño aporte de su mejor bateador: Wilyer Abreu.

Durante este encuentro, el grandeliga venezolano falló en cuatro turnos con un ponche, pero también negoció una base por bolas que le permitió remolcar una carrera. Si bien ha bajado un poco su producción con el madero, cabe recordar que se trata del pelotero con mejor promedio y más hits de su equipo en lo que va de temporada.

Dicha impulsada se produjo a la altura del segundo inning. Allí, con las bases congestionadas, Wilyer Abreu apeló por su paciencia en el plato y dejó pasar cuatro lanzamientos malos, los dos últimos casi por el suelo, para de esa manera agregar una más a la pizarra.

Abreu, el nuevo integrante del top-100

Con ese importante turno al bate, el zuliano pudo ingresar al top-100 de más carreras remolcadas entre peloteros venezolanos de por vida en la MLB. Ya son 152 en su cuarta temporada, igualando en ese listado a Sandy León (152). En ese sentido, sus objetivos más cercanos son Ildemaro Vargas (153), Renato Núñez (154), y Harold Castro (156).

Números de Wilyer Abreu en la temporada 2026 de la MLB