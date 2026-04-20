Salvador Pérez demuestra su valor defensivo y lidera par de estadísticas en MLB

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Salvador Pérez es un receptor que, sin duda alguna, no tiene nada qué demostrar dentro del mundo de las Grandes Ligas. El capitán de los Reales de Kansas City ha construido una carrera formidable en el mejor beisbol del mundo, en donde le quedan pocas metas por alcanzar actualmente.

En 15 años de trayectoria, "Salvy" ha destacado en todos los sentidos, como bien lo refleja su palmarés. Actualmente, posee un título de Serie Mundial (siendo MVP de la misma); cinco bates de plata; nueve elecciones al Juego de Estrellas; un premio Roberto Clemente y nada más y nada menos que cinco Guantes de Oro.

Pero, a pesar de la gran cantidad de Guantes de Oro que posee, Salvador Pérez ha sido duramente criticado en los últimos años por su defensa, ya que métricas como el framing (mascoteo) suelen castigarlo. Sin embargo, 2026 parece estar siendo un año de reivindicación para él en ese sentido.

Salvador Pérez brilla detrás del plato

Contra todo pronóstico, Salvador Pérez está siendo uno de los receptores más interesantes defensivamente en lo que va de la campaña. Aunque muchos dudan de sus cualidades, el oriundo de Carabobo tiene tres carreras salvadas a la defensiva, siendo líder entre los catchers de las Grandes Ligas.

No conforme con eso, la llegada del ABS ha servido para demostrar que el venezolano es uno de los máximos conocedores de la zona de strike, ya que ha ganado 16 revisiones defensivas hasta los momentos, con un porcentaje de acierto del 76%. Sus 16 retos ganados son la máxima cantidad para un careta en lo que va de año.

Sin duda, Salvador Pérez ha sido uno de los mejores receptores defensivos en lo que va de 2026, lo que sin duda ayuda a reivindicar su figura, que ha sido injustamente criticada en Estados Unidos en los últimos años.