Destapan supuesta infidelidad de Christian Nodal con una dominicana

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Vuelve a explotar la polémica entorno al matrimonio de Christian Nodal y Ángela Aguilar, quienes estarían separados luego de la publicación del videoclip “Un Vals”. Ahora surge una nueva información que pone al cantante mexicano en el ojo del huracán por una supuesta infidelidad.

Gustavo Adolfo Infante reportó desde su programa “De Primera Mano” la ruptura amorosa de los artistas; sin embargo, no reveló más detalles de su fuente. De acuerdo a los informes, ambos habrían decidido separarse tras una intensa discusión familiar que escaló más allá de lo privado.

Controversia por “Un Vals”

Nodal estrenó hace pocos días el audiovisual de su sencillo “Un Vals” que desató comentarios en redes sociales por el parecido entre la protagonista y su expareja Cazzu.

Todo indica que este detalle fue el punto de inflexión de la relación que involucró a Pepe Aguilar, quien no estaría contento con la situación.

Testimonios aseguran que hubo gritos, reclamos y fuertes reproches hacia el intérprete de “Botella tras botella” por la polémica generada, lo que habría llevado a una ruptura inmediata entre la pareja.

Supuesta infidelidad de Nodal

Javier Ceriani, reconocido periodista de espectáculo, afirmó que detrás de la separación de Christian Nodal y Ángela Aguilar, existe un motivo mayor más allá del videoclip. Según el argentino, el cantante mantuvo una relación extramarital con una mujer dominicana residenciada en Miami.

“El día martes, yo te cuento que Christian Nodal tiene una amante dominicana que conoce hace muchísimos años”, destapó en sus redes sociales. No obstante, en una publicación reveló que son cuatro las mujeres vinculadas.