Christian Nodal y Ángela Aguilar estarían separados: esto es lo que se sabe

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Christian Nodal y Ángela Aguilar, una de las parejas más mediáticas del regional mexicano, estarían atravesando su momento más crítico desde que oficializaron su relación, según reportes emitidos recientemente por diferentes periodistas de la farándula internacional.

De acuerdo a los informes, ambos artistas habrían decidido separarse tras una intensa discusión familiar que escaló más allá de lo privado, encendiendo alarmas entre fanáticos y medios.

Lo más llamativo es que hasta ahora ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido la información, lo que ha alimentado aún más las especulaciones.

¿Qué habría ocurrido entre Nodal y Ángela Aguilar?

El origen del conflicto apunta al estreno del videoclip de la canción “Un vals” de Nodal. Tras su lanzamiento, usuarios en redes sociales notaron un polémico detalle y es que la modelo protagonista guarda un parecido físico con Cazzu, expareja del cantante y madre de su hija.

Este hecho no solo generó críticas en redes, sino que habría incomodado profundamente a Ángela Aguilar y a su entorno familiar, detonando una cadena de tensiones que terminó explotando.

De acuerdo a periodistas como Javier Ceriani y Gustavo Adolfo Infante, la situación escaló a una fuerte confrontación en la que incluso intervino Pepe Aguilar, padre de Ángela.

Testimonios aseguran que hubo gritos, reclamos y fuertes reproches hacia Nodal por la polémica generada, lo que habría llevado a una ruptura inmediata entre la pareja.

Algunas versiones son aún más contundentes y afirman que Ángela habría decidido “no querer saber nada” del cantante, mientras que el mexicano estaría evitando dar el primer paso hacia una ruptura oficial.

¿Separación definitiva o crisis de pareja?

Aunque la palabra “divorcio” ya empieza a circular, la realidad es que todo sigue en el terreno de los rumores. Medios coinciden en que la pareja estaría actualmente distanciada y la crisis se ha intensificado en los últimos días, no obstante, no existe confirmación oficial de separación definitiva

Incluso han resurgido versiones sobre acuerdos prenupciales y tensiones acumuladas en la relación, lo que añade más incertidumbre sobre el futuro del matrimonio.

Desde sus inicios, la historia de amor entre Nodal y Ángela Aguilar ha estado rodeada de polémica, especialmente por la cercanía temporal con la ruptura del cantante con Cazzu y el constante escrutinio público.