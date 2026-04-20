Conozca hasta qué puesto asciende White Abarrio entre los purasangres más millonarios

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El pasado sábado en el hipódromo de Oaklawn Park se realizó la edición 2026 del Oaklawn Handicad G2 en recorrido de 1.800 metros donde el tordillo de siete años, White Abarrio conquistó su séptima prueba de grado como purasangre al derrotar a los campeones de la temporada 2025, Sovereingty y Journalism, respectivamente.

Estados Unidos: White Abarrio entre los 30 purasangres más millonarios

Con su victoria en la jornada sabatina que acaba de pasar, el tordillo de siete años, White Abarrio y propiedad del turfman venezolano Carlos Luis Pérez del Stud La milagrosa en sociedad con otros propietarios, alcanzó los $8.4 millones de dólares en ganancias.

Con este monto, se coloca entre los 30 ejemplares con más dinero producido en Estados Unidos, lista que comanda el ganador de la Breeders’ Cup Classic, el japonés, Forever Young con más de $31 millones de dólares en ganancias.

Mientras que, entre los purasangres norteamericanos, se colocó como 15 mejor productor de dinero, al superar a Animal Kingdon y a Sierra Leone, respectivamente. En caso de ganar su próxima presentación, podría superar al triple coronado American Pharoah, el cual generó $8.6 millones de dólares.

El pensionado de Saffie Joseph Jr. cuenta con una campaña de 11 victorias, tres segundos y tres terceros en 26 actuaciones cumplidas con un monto exacto generado de $8.445.170 dólares para la sociedad de propietarios que pertenece. todo según información de equibase.com.