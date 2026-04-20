Estrella de la música podría ofrecer concierto en Venezuela este año

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Todo parece indicar que el cantante colombiano Ryan Castro está listo para presentarse en Venezuela con un concierto que reunirá a todos sus fanáticos en el país.

En el programa de farándula “La Bomba”, los presentadores compartieron la primicia anunciando que el artista ofrecerá un espectáculo este 2026. Aunque no hay una confirmación del show, aseguraron que es “oficial”.

Entre las locaciones sonadas está la Terraza del Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT) y la cúpula del Poliedro de Caracas, dos recintos que han albergado conciertos en los últimos años.

Ryan Castro pisó Venezuela por última vez en agosto 2022 con su "Holidays Reggaeton Tour" con una presentación en el Hotel Tamanaco de la ciudad capital. Además, ofreció conciertos en Margarita y San Cristóbal, compartiendo escenario con artistas locales.

Ryan Castro en ascenso

"El Cantante del Ghetto" se ha convertido en una referencia del género urbano en Colombia durante los últimos. Su carrera despegó en 2021, pero, se consagró en 2024 con colaboraciones y sencillos que dominaron las plataformas digitales.

Su última hazaña fue ser invitado de Karol G en su presentación de Coachella el fin de semana junto a su amigo y colega J Balvin.

Castro ha conquistado a su púbico con temas como “Godiva”, “Party Amanecio”, “Gata G”, “Corazón Roto”, “Pueblo de Medallo” y “La Mini”, su más reciente éxito.