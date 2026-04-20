LMB: Estos son los peloteros venezolanos más destacados en el inicio de temporada 2026

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La Liga Mexicana de Beisbol (LMB) dio inicio a su temporada 2026. Como ha sido costumbre a lo largo de los últimos años, la presencia de peloteros venezolanos se ha consolidado en los distintos equipos del torneo, ya que suelen ser sinónimos de garantía y talento en cualquier posición.

El Arepa Power hace de las suyas en México

Luego de un primer fin de semana lleno de juegos intensos y emocionantes, las organizaciones cerraron sus primeras series de la campaña. Y es que por los momentos, solo cuatro equipos se mantienen invictos luego de tres jornadas: Sultanes de Monterrey, Guerreros de Oaxaca, Tigres de Quintana Roo, y Bravos de León.

Pero en lo que respecta a rendimiento individual, las figuras venezolanas ya están haciendo de las suyas. Uno de los más destacados en este arranque de temporada es Alexi Amarista, quien viste el uniforme de Guerreros, y hasta el momento es el criollo con mejor promedio al bate.

Números de Alexi Amarista en la temporada 2026 de la LMB

3 juegos

15 turnos al bate

8 hits

1 doble

1 jonrón

3 carreras impulsadas

4 carreras anotadas

.533 AVG

1.333 OPS

Por su parte, Brainer Bonací figura entre los peloteros más prometedores de esta zafra. En su primera experiencia en territorio mexicano, con Dorados de Chihuahua, ya resalta entre los bateadores con mejor OPS.

Números de Brainer Bonací en la temporada 2026 de la LMB

2 juegos

8 turnos al bate

4 hits

1 doble

1 jonrón

2 carreras impulsadas

2 carreras anotadas

.500 AVG

1.556 OPS

Finalmente, la experiencia y el poder de Balbino Fuenmayor vuelve a retumbar en la LMB. Se trata, por supuesto, de un nombre consolidado en el Caribe, y para muestra lo vemos dentro del top-5 en el apartado de carreras remolcadas. Este año repite con Acereros de Monclova.

Números de Balbino Fuenmayor en la temporada 2026 de la LMB