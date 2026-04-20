MLB: Eugenio Suárez se acerca a las 1000 impulsadas

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El venezolano Eugenio Suárez puede convertirse esta temporada en el séptimo venezolano en la historia de las Grandes Ligas con al menos 1000 carreras impulsadas. Al terminar la cuarta semana de campeonato en la MLB, “Geno” suma 11 fletadas en la campaña para llegar a 960 de por vida.

A lo largo de sus 13 temporadas en Las Mayores, Suárez promedia 74 remolques por año. Si logra mantener el ritmo y disfrutar de buena salud, muy probablemente alcance la cifra en el transcurso del 2026.

La lista histórica entre criollos la encabeza el futuro Salón de la Fama Miguel Cabrera con 1881, seguido del “Gato” Andrés Galarraga 1425, Bob Abreu 1363, Magglio Ordoñez 1236, Víctor Martínez 1178 y Salvador Pérez 1022.

OTROS OBJETIVOS

Además, le faltan 46 imparables para los 1500 y 22 cuadrangulares para los 350. Sus estadísticas a sus 34 años, lo ubican entre los jugadores criollos de mayor producción ofensiva en la Gran Carpa.

Este 2026 es especial para él. Regresó a Cincinnati, donde tuvo una primera pasantía de 7 años para establecerse y darse a conocer como un bateador de poder absoluto.

Para un toletero de su categoría, volver a jugar en un estadio con las características del Great American Ball Park, es sumamente positivo por ser un parque ampliamente beneficioso para los bateadores. Es también una buena noticia en su camino por convertirse en el segundo venezolano con 400 bambinazos, un reto que ya apunta para el 2027.

En 22 juegos hasta ahora, exhibe su mejor promedio ofensivo en mucho tiempo (.256), con 3 vuelacercas, 3 dobles, 11 impulsadas y 9 anotadas.