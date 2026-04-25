Sudamericano Sub-17: La Vinotinto Femenina inicia su camino a Marruecos 2026

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Llegó la hora de la verdad para las "chamas". Este sábado 25 de abril, la selección de Venezuela Sub-17 inicia su camino en el Torneo Sudamericano de la categoría, una cita que ofrecerá cuatro cupos directos para la Copa Mundial de la FIFA Marruecos 2026.

El combinado nacional, dirigido por Dayana Farías, llega a este certamen con la misión de devolver a Venezuela a los primeros planos del fútbol femenino juvenil.

Sin embargo, el sorteo no fue sencillo. la Vinotinto quedó encuadrada en el Grupo B, donde deberá medirse ante potencias de la región y rivales de cuidado como Uruguay, Ecuador, Perú y, su primer escollo, la siempre favorita Brasil.

Un debut de fuego

El estreno será este mismo sábado a las 7:00 PM (hora de Venezuela) ante la "Canarinha". El cuerpo técnico y las jugadoras están conscientes de que enfrentar a Brasil en la jornada inaugural representa el reto más difícil del grupo. No obstante, el mensaje dentro del vestuario es claro, mantener el orden táctico y tener personalidad.

Para Venezuela, sumar en este primer compromiso sería dar un golpe sobre la mesa y ganar un impulso anímico fundamental para el resto de la fase de grupos.

Dar la sorpresa ante la subcampeona de la edición pasada no solo acomodaría la tabla, sino que enviaría un mensaje directo a sus próximos rivales en la primera fase.

Rumbo a Marruecos 2026

Con cuatro plazas disponibles para el Mundial de este año en suelo africano, las venezolanas saben que la clave reside en la regularidad defensiva y en aprovechar la velocidad de sus transiciones, sello característico de esta categoría.

El país estará atento al televisor esta noche, esperando que esta nueva generación de futbolistas logre dar el primer paso firme en un camino que esperan culmine con el himno nacional sonando en Marruecos.