¿Qué le queda a la Vinotinto Femenina para clasificar a Brasil 2027?

Suscríbete a nuestros canales

Tras los recientes tropiezos ante Colombia y Argentina, la Vinotinto Femenina ha entrado en una fase crítica de la Liga de Naciones Conmebol.

Con la clasificación directa a Brasil 2027 complicándose tras quedarse sin margen de error, las dirigidas por Ricardo Belli deben enfocarse ahora en blindar su posición en la zona de privilegio para, al menos, asegurar el boleto al repechaje intercontinental.

La lucha por el tercer puesto

Luego de seis jornadas disputadas, Venezuela ocupa la tercera posición con ocho puntos. Sin embargo, la brecha con la cima se ha ensanchado, ya que, Argentina y Colombia lideran con 13 unidades, sacando una ventaja de cinco puntos que parece definitiva para los dos cupos directos al Mundial.

El objetivo realista para el combinado nacional ahora es defender ese tercer lugar (o el cuarto) que otorga el pase al repechaje.

La presión aumenta por el retrovisor, con selecciones como Chile, Paraguay y Perú acechando con siete unidades, y una Uruguay que ha tomado aire tras su reciente victoria.

Sábado de "final" en el Metropolitano

La primera gran cita de este cierre será este sábado 18 de abril. La selección nacional recibirá a Bolivia en el Estadio Metropolitano de Lara.

Sobre el papel, es el partido "obligatorio" para sumar de a tres. Las del altiplano llegan como últimas del torneo con apenas un punto, pero Venezuela no puede permitirse excesos de confianza.

Obtener la victoria en Barquisimeto es fundamental para llegar con aire a la última fecha y evitar que los perseguidores directos desplacen a la Vinotinto de los puestos de repesca.

Visita de alto riesgo

Tras el duelo ante Bolivia, la selección tendrá una pausa competitiva extensa antes de bajar el telón del clasificatorio. El 9 de junio se enfrentarán a Uruguay por la última jornada en condición de visitante.

Este duelo podría ser, literalmente, una final por el puesto en el repechaje. Para entonces, la Vinotinto espera haber recuperado su mejor versión futbolística y, sobre todo, la contundencia de cara al arco que hizo falta en los duelos ante las potencias del sur.