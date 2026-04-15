Liga de Naciones Femenina: Venezuela tiene un panorama complicado tras su caída con Argentina

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La Vinotinto femenina no tuvo suerte este martes contra Argentina en la sexta fecha de la Liga de Naciones Conmebol que otorga los cupos al próximo Mundial y complicaron su panorama en la tabla de posiciones.

Las dirigidas por Ricardo Belli cayeron por la mínima 1-2 ante las "Albicelestes", en un desafío donde crearon más ocasiones de peligro, pero lamentablemente no concretaron a la hora de la verdad.

Resumen:

Las visitantes aprovecharon su primera gran oportunidad y anotaron su primer tanto del compromiso al minuto 13 tras una pérdida en salida de parte de la Vinotinto, quienes inmediatamente salieron a buscar el empate con mucho juego por las bandas, sin perforar el arco rival.

En el complemento, también cerca del minuto 15, Florencia Bonsegundo burló a la portera criolla y marcó el segundo de las "albicelestes". A pesar del notable cansancio, Venezuela insistió, hasta que Deyna Castellanos asistió a Bárbara Olivieri al minuto 86, para descontar.

En los minutos finales, las criollas siguieron atacando y tuvieron un par de pelotas que pudieron igualar las acciones, nuevamente sin éxito, y se quedaron con el duro revés en esta oportunidad.

Venezuela con un panorama complicado en la tabla para el pase directo

Con este resultado, la Vinotinto suma ocho puntos, después de dos victorias, dos empates e igualmente dos derrotas, ubicándose en la tercera posición de la tabla de posiciones.

Lo preocupante es que el panorama para obtener el pase directo se complica a falta de dos fechas, motivado a que las criollas quedaron a cinco puntos del segundo lugar; hasta el momento están en puestos de repechaje. El próximo duelo de las "Chamas" será el 18 de abril ante la oncena de Bolivia.