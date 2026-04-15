Todo o nada en Múnich: Jude Bellingham ve el duelo ante el Bayern como una final

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid viaja a territorio bávaro con la urgencia de quien no tiene mañana. En la víspera del choque de vuelta de los cuartos de final de la Champions League, Jude Bellingham fue el encargado de poner voz al sentir del vestuario: el partido de este miércoles contra el Bayern de Múnich no es un trámite, es el duelo que definirá si la temporada 2025-2026 es un éxito o un fracaso absoluto.

"Mañana es prácticamente una final para nosotros", sentenció Bellingham desde Múnich. "Queremos seguir jugando por algo importante en lugar de dejar que los partidos se nos escapen. Cualquier derrota en Champions se siente como un desastre y somos conscientes de que todo depende de este partido".

Una temporada al borde del abismo

Tras un año previo sin levantar trofeos, el conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa se encuentra en una situación límite. Con una desventaja de 2-1 tras la ida en el Bernabéu, el margen de error ha desaparecido. En el ámbito doméstico, el panorama es sombrío: el equipo está a nueve puntos del FC Barcelona con solo nueve jornadas por disputar, perdió la Supercopa ante el eterno rival y sufrió una eliminación histórica en Copa del Rey ante el Albacete.

El duelo contra Harry Kane

Uno de los grandes focos del partido será el enfrentamiento entre las dos máximas figuras inglesas. Bellingham no escatimó en elogios para su capitán en la selección, Harry Kane, aunque dejó claro que la amistad quedará fuera del campo.

"Ojalá podamos impedir que gane la Champions mañana; eso tendría un gran impacto", afirmó el centrocampista. "Harry es un jugador sensacional, ha perfeccionado su técnica a un nivel increíble. Es un placer jugar con él en la selección, pero mañana seremos rivales".

La batalla física y mental de los isquiotibiales

Bellingham, quien apenas suma 22 años, también abordó su estado físico tras regresar recientemente de una lesión muscular. Aunque tuvo minutos en el partido de ida, el inglés admitió que el proceso de recuperación ha sido más complejo de lo que parece.

"Ha sido una temporada frustrante", confesó. "Lo más difícil de recuperarse es la parte mental. Una resonancia puede decir que el músculo está bien, pero el verdadero bloqueo está en la cabeza, en volver a confiar en tu cuerpo".

El "Efecto Arbeloa" y el ADN europeo

Por su parte, el técnico blanco, Álvaro Arbeloa, apeló a la mística del club para motivar a su plantilla y a la afición. Pese al resultado adverso, el entrenador confía en que el peso de las 15 Copas de Europa se haga sentir en el Allianz Arena.

"Somos el Real Madrid y venimos aquí a ganar. Tenemos las armas y la experiencia necesaria. Mañana solo necesitamos demostrar quiénes somos en realidad", concluyó el estratega.