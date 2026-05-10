Kevin Kelsy se luce con un doblete y mira a la Vinotinto

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En una exhibición de fútbol total, el Portland Timbers trituró 6-0 al Sporting Kansas City, dejando una actuación para los libros de historia de la MLS.

Sin embargo, por encima del abultado marcador, el nombre que acaparó todos los reflectores fue el de Kevin Kelsy. El atacante venezolano no solo se llevó el reconocimiento como el MVP del partido, sino que envió un mensaje contundente sobre su capacidad goleadora.

Con apenas 21 años, firmó un doblete de alta factura que eleva su registro a cuatro tantos en lo que va de curso. Tras un arranque de temporada donde le costó encontrar la regularidad necesaria, el ariete ha sabido aprovechar su juventud para ajustar piezas en su juego, mostrando una evolución notable en su posicionamiento dentro del área.

La mirada puesta en el relevo de la "9"

El impacto de sus goles llega directamente a las oficinas de la selección nacional. Con el inevitable paso del tiempo acechando la carrera del histórico Salomón Rondón, la pregunta sobre quién heredará la mística del "nueve" de la Vinotinto es cada vez más recurrente. En este escenario, el nombre de Kevin Kelsy gana enteros día tras día.

El seleccionador Oswaldo Vizcarrondo no ha ocultado sus expectativas. El cuerpo técnico nacional ve en él al prototipo ideal de delantero moderno (potencia física, buen juego aéreo y una técnica depurada que le permite asociarse con sus compañeros).

El "Patrón" espera que el jugador del Timbers termine de explotar sus condiciones en el fútbol estadounidense para entregarle, más pronto que tarde, la responsabilidad de guiar el ataque venezolano.

Madurez en pleno crecimiento

Lo más rescatable de la noche de Kelsy en el Providence Park no fue solo el gol, sino su actitud. A pesar de la presión que conlleva ser una de las grandes promesas del país, el joven delantero ha mostrado una resiliencia envidiable frente a las críticas iniciales.

Su actuación como MVP es el premio a la constancia de un jugador que entiende que su techo aún está lejos. Si mantiene este ritmo y sigue puliendo los detalles que exige la alta competencia, el fútbol venezolano podría estar presenciando el nacimiento de una nueva era en su delantera, con Kelsy como el gran referente para los próximos ciclos mundialistas.