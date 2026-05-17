Antoine Griezmann: Estos fueron sus números con el Atlético de Madrid

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Este sábado 17 de mayo quedará marcado en la historia del Atlético de Madrid como el día en el que Antoine Griezmann jugó su último partido en el recinto colchonero, el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

El marco de la despedida del francés estuvo acompañado con unas instalaciones a reventar entre más de 60mil almas presentes para darle el adiós al delantero, que continuará su camino con el Orlando de la MLS.

Ahora bien, este tipo de reconocimientos solo se le entrega a un jugador capaz de marcar una época y es justamente lo que pudo firmar el 'principito' con los colores rojiblancos.

El atacante se convirtió rápidamente en la gran figura ofensiva del equipo de Diego Simeone en sus dos etapas en el club. Primero desde 2014 hasta 2019 y luego desde su regreso en 2021.

¿Cuántos goles anotó Antoine Griezmann en el Atléti y qué títulos ganó?

Lo dicho. El francés se hizo un nombre importante en la institución a sus goles explican también el porqué. En todo su recorrido en la entidad superó la impresionante cifra de los 200 goles.

En 500 compromisos con el club fue capaz de encontrar red contraria en 212 oportunidades, así como de agregar a esas estadísticas 100 asistencias.

El desglose apunta que 143 fueron en LaLiga, 40 fueron en la Champions League, seis en la Europa League y uno en el Mundial de Clubes. Al mismo tiempo, estos fueron sus títulos con el club:

UEFA Europa League (2018).

UEFA Super Cup (2018).

Finalmente, hay que recordar que Antoine Griezmann seguirá activo en el mundo del fútbol y se unirá al Orlando City de la Major League Soccer este próximo verano.