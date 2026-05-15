Mundial 2026: Este será el primer estadio en albergar tres inauguraciones mundiales

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El Mundial 2026 no solo marcará una nueva era para el fútbol por la expansión a 48 selecciones y la organización compartida entre Estados Unidos, México y Canadá. También dejará un capítulo histórico que quedará grabado para siempre en la memoria del deporte: el Estadio Azteca será el primer recinto del planeta en albergar tres inauguraciones mundialistas.

Ubicado en la Ciudad de México, este escenario emblemático volverá a ocupar el centro de la escena internacional tras haber sido protagonista en las Copas del Mundo de 1970 y 1986. Con la edición de 2026, el mítico recinto alcanzará una marca inédita que ningún otro coliseo futbolístico logró hasta ahora.

Estadio Azteca – Mundial 2026

La historia del Azteca está profundamente ligada a algunos de los momentos más importantes del fútbol mundial. En 1970 fue testigo de la coronación de Brasil de la mano de Pelé y años más tarde, en 1986, quedó inmortalizado por las actuaciones de Diego Maradona, especialmente con el recordado partido frente a Inglaterra.

Ahora, casi cuatro décadas después de aquella última cita mundialista, el estadio mexicano volverá a recibir la ceremonia inaugural de una Copa del Mundo, consolidando su lugar como uno de los templos más legendarios del deporte.

Por si fuera poco, el recinto atraviesa un proceso de modernización para adaptarse a las exigencias tecnológicas, comerciales y de infraestructura que demanda el Mundial 2026.

Finalmente, con esta tercera inauguración, el Estadio Azteca no solo reafirma su prestigio internacional, sino que también se convierte en un símbolo eterno de la historia de los Mundiales.