Decisión final: ¿EAFC 26 y la FIFA estarán de la mano para el Mundial 2026?

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Hay una noticia que siempre genera reacciones e interés en el mundo gamer, entre todos los que tienen en los videojuegos un aliado para la distracción. Justamente, lo más nuevo en confirmarse tiene al Mundial 2026 en el foco y al reconocido juego EAFC 26.

Precisamente, lo que vino a confirmarse sobre el simulador de fútbol más popular es que no tendrá las licencia oficiales que otorga la FIFA, así como tampoco podrá utilizar un modo especial de Copa del Mundo.

Eso sí, el videojuego no espera quedarse sin poder brindar una experiencia inspirada en el magno evento, por lo que recibirá una actualización con nuevas selecciones, estadios y modos especiales con la intención de garantizar esa sensación mundialista.

Recientemente, se conoció que EA Sports prepara un esperado Modo Torneo Internacional, que se conoce en otros grupos como “Modo Mundial”. Su revelaría el próximo 2 de junio de 2026.

Con EAFC fuera: ¿Qué juegos sí tendrán las licencias para el Mundial 2026?

No todos los simuladores contarán con la suerte de EA Sports y ya se sabe los nombres de aquellos videojuegos autorizados.

Los únicos que tendrán permitido utilizar todo el contenido oficial de la Copa del Mundo serán los siguientes: eFootball, FIFA Rivals, Roblox y FIFA World en Somnium Space.

Finalmente, hay que aclarar que EAFC 26 esperar compensar la ausencia de distintas logos, con una gran variedad de licencias oficiales obtenidas directamente con las selecciones nacionales.