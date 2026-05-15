Ancelotti sacrificaría a estrella del Chelsea para convocar a Neymar Jr. al Mundial 2026

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Entramos en la recta final para la llegada del Mundial 2026, que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México. Carlo Ancelotti, quien recientemente renovó contrato hasta el 2030 con los pentacampeones del mundo, presenta un agradable dolor de cabeza sobre el caso de Neymar Jr. y la gran notable variedad de opciones que tiene para llevarse al magno evento.

La información que reporta ESPN Brasil apunta a un posible cambio de última hora en la lista de Brasil de cara al Mundial. Según ese escenario, la presencia de Neymar Jr. en la convocatoria final sería una posibilidad real, lo que reabriría el debate sobre su papel dentro del equipo en una cita tan importante.

Neymar Jr. apunta a entrar en la lista de 26 convocados por Brasil

El movimiento que se menciona implicaría la salida de João Pedro, actualmente delantero del Chelsea, quien quedaría fuera de la nómina definitiva. La decisión final dependería del cuerpo técnico encabezado por Carlo Ancelotti, en un contexto donde cada plaza de ataque es muy disputada y cualquier ajuste genera mucho debate.

El entrenador italiano reconoció en una entrevista con la agencia Reuters que la decisión no es sencilla y que debe analizar múltiples factores antes de definir la convocatoria. “Debo considerar muchas cosas”, señaló el técnico, dejando claro que aún no hay una postura definitiva sobre los casos más discutidos de la lista.

En su análisis, Ancelotti destacó la importancia de Neymar Jr. para el fútbol brasileño, subrayando su talento y su proceso de recuperación tras una lesión. También valoró su evolución reciente, con mayor continuidad y mejor rendimiento, aunque insistió en que todavía debe sopesar cuidadosamente “los pros y los contras” antes de tomar una decisión final sobre su inclusión.