¿Se acabó? Carlo Ancelotti define su futuro con Brasil

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Una noticia ya está dando la vuelta al mundo y que proviene de Brasil, con la propia Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), que sorprendió a propios y extraños con un anunció sobre Carlo Ancelotti, el actual DT.

La noticia sobre el estratega italiano tiene nada más y nada menos que ver con su futuro al frente del combinado carioca. Y es que se confirmó la renovación del contrato como mandamás de ese banquillo.

La sorpresa saltó porque su vínculo con la 'canarinha' quedó acordado hasta el Mundial de 2030, es decir, está asegurado un nuevo ciclo mundialista, pese a lo que ocurra en la Copa del Mundo de 2026.

La confianza en Carlo Ancelotti

Este paso con 'Carletto' reafirma la fe que tienen en sus métodos para devolver a la 'canarinha' al sitial en el que históricamente ha estado. De hecho, si algo lo comprueba es que -sin jugarse el Mundial 2026- ya tiene asegurada su continuidad.

Su primer contrato estaba previsto hasta el cierre de la cita mundialista en Estados Unidos, México y Canadá, en el que comparte con Haití, Marruecos y Escocia en el Grupo F.

"Estamos muy felices en anunciar que continuaremos juntos por cuatro años más. Vamos juntos hasta el Mundial de 2030", expresó el italiano al confirmarse su renovación.

Y agregó: "Llegué a Brasil hace un año. Desde el primer minuto, comprendí lo que el fútbol significa para este país. Durante un año hemos trabajado para devolver a la selección brasileña a la cima del mundo. Pero la CBF y yo queremos más".

Ahora, solo queda esperar porque Carlo Ancelotti confirme la lista de los 26 jugadores que llevara al evento deportivo más importante del año, con la duda puesta en si llevará al mismísimo Neymar.