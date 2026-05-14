El Real Madrid se rearma ante las bajas: Mbappé y Carvajal regresan frente al Oviedo

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El Real Madrid encara la antepenúltima jornada de LaLiga con un alivio agridulce. Tras perderse citas cruciales como El Clásico ante el FC Barcelona, Kylian Mbappé y Dani Carvajal han recibido el alta médica y vuelven a la convocatoria para el duelo de este jueves en el Santiago Bernabéu contra el Real Oviedo.

El regreso de estas dos estrellas es la nota positiva para un Álvaro Arbeloa que sigue lidiando con una enfermería saturada en un momento decisivo de la temporada.

La vuelta de Kylian Mbappé es fundamental para recuperar el poder de fuego de un equipo que sintió su ausencia en los últimos dos compromisos. Por su parte, Dani Carvajal, quien ha vivido una campaña marcada por las interrupciones físicas, tendrá la oportunidad de reencontrarse con su afición en lo que podría ser uno de sus últimos bailes en el Bernabéu, dado que su contrato expira en junio.

Un hospital en Valdebebas: 8 bajas confirmadas

A pesar de las altas, el parte médico del conjunto blanco sigue siendo preocupante. Arbeloa no podrá contar con ocho futbolistas debido a diversas dolencias:

Defensa diezmada: Siguen fuera Éder Militao , Ferland Mendy y el joven Dean Huijsen (este último afectado por un proceso vírico).

Bajas en la medular y ataque: Fede Valverde, Arda Güler, Rodrygo Goes y Dani Ceballos completan la lista de ausentes, la mayoría por lesiones musculares o de ligamentos.

La "fábrica" al rescate

Fiel a su filosofía desde que asumió el cargo, Arbeloa ha vuelto a mirar hacia la cantera para apuntalar el primer equipo. En esta ocasión, cinco canteranos han sido citados para completar la lista, destacando nombres que ya son habituales en las sesiones de trabajo como el portero Sergio Mestre y los centrocampistas Jorge Cestero y César Palacios.

El Real Madrid buscará ante un Oviedo ya descendido una victoria que le permita cerrar el curso con sensaciones positivas, mientras la directiva y el cuerpo técnico ya miran de reojo la planificación de la próxima temporada y el futuro de sus veteranos.