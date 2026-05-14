Los requisitos casi imposible para ser candidato a la presidencia del Real Madrid

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Los estatutos del Real Madrid establecen una serie de condiciones muy estrictas para cualquier persona que aspire a ocupar la presidencia del club. No se trata únicamente de tener prestigio o respaldo popular dentro del madridismo, sino de cumplir con requisitos legales, económicos e institucionales que limitan considerablemente el número de candidatos con posibilidades reales de presentarse a unas elecciones.

Entre las condiciones básicas, el aspirante debe contar con nacionalidad española, ser mayor de edad y tener plena capacidad legal para ejercer funciones directivas. Además, debe encontrarse al día con todas sus obligaciones como socio del club, incluyendo cuotas y compromisos administrativos, ya que cualquier irregularidad podría impedir formalmente su candidatura.

Uno de los filtros más exigentes tiene que ver con la antigüedad dentro del club. Para optar a la presidencia, es obligatorio haber sido socio de los merengues durante al menos 20 años de manera ininterrumpida. En el caso de los vicepresidentes, se exigen 15 años, mientras que para el resto de integrantes de la junta directiva el mínimo establecido es de 10 años. Asimismo, el candidato no puede estar inhabilitado por sanciones disciplinarias ni desempeñar cargos directivos en otros clubes o funciones activas dentro del fútbol profesional.

Requisitos para ser candidatos a la presidencia del Real Madrid

Ser español (nacionalidad española). Ser mayor de edad y tener plena capacidad de obrar. Estar al corriente en el cumplimiento de los deberes sociales como socio (estar al día en cuotas, etc.). Ser socio del Real Madrid con al menos 20 años de antigüedad ininterrumpida (para el presidente). Para vicepresidentes se piden 15 años y para el resto de la junta, 10 años. No estar sujeto a ninguna sanción que inhabilite para cargos directivos. No ostentar cargo directivo en otros clubes de fútbol, ni estar en activo como jugador, árbitro, entrenador o técnico en el momento de la proclamación como candidato. Presentar un aval bancario (preaval que se convierte en definitivo si se gana). Este debe cubrir como mínimo el 15% del presupuesto general de gastos del club (alrededor de 187 millones de euros en las cifras recientes). Debe estar respaldado únicamente por el patrimonio personal del candidato (o de la candidatura) y concedido por una entidad bancaria registrada en el Banco de España.

Cabe destacar que, en las últimas cinco elecciones Florentino Pérez se ha quedado con el mandato tras convertirse en único candidato.