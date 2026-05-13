Florentino Pérez defiende a los jugadores y da la clave del fracaso de la temporada

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El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, analizó la actualidad deportiva del club tras confirmarse el segundo año consecutivo sin títulos importantes.

Lejos de señalar a los futbolistas, el mandatario centró su autocrítica en la planificación del calendario y lanzó nuevos dardos hacia los organismos que rigen el fútbol europeo.

Causas del fracaso actual

Para él, el declive del equipo en la presente campaña tiene un punto de partida claro, la participación en el Mundial de Clubes. Según sus palabras, la exigencia de dicho torneo impidió que la plantilla contara con el tono físico necesario para afrontar el resto de las competiciones.

El presidente enfatizó que la ausencia de pretemporadas adecuadas y la acumulación de lesiones han sido factores determinantes para no cumplir los objetivos planteados.

Por su parte, ante las críticas del Estadio Santiago Bernabéu, dejó claro que la culpa no es de los jugadores. "Veo mal que piten a los jugadores", confesó, mostrando un respaldo total a sus futbolistas a pesar de los resultados.

Nuevas tensiones con LaLiga

La entrevista también sirvió para profundizar en la brecha que separa al Real Madrid de la patronal del fútbol español. Florentino Pérez justificó la tensa relación con la institución presidida por Javier Tebas, acusándolos de una campaña mediática orquestada.

Según el dirigente blanco, es lógico que exista un conflicto, ya que asegura que desde LaLiga se ha financiado a medios de comunicación específicos con el objetivo de desprestigiar la imagen de la "Casa Blanca".

Con estas declaraciones, reafirma su postura de asedio externo, desviando el foco de los resultados deportivos hacia la guerra institucional que mantiene con los estamentos del fútbol nacional.