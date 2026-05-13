Florentino Pérez envía mensaje al Barcelona: "Que me demanden"

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El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, lejos de buscar una tregua, ha dinamitado cualquier puente institucional con el FC Barcelona, lanzando acusaciones de una gravedad sin precedentes sobre la integridad de la competición y el arbitraje.

Con una postura desafiante, el mandatario blanco aseguró que no teme a los tribunales: "Si el Barcelona me quiere demandar, que me demanden", sentenció, subrayando que las versiones ofrecidas en el juicio no coinciden con la realidad de lo ocurrido durante las últimas dos décadas.

La estrategia del Madrid no se quedará en las palabras. El presidente anunció que la próxima semana darán un paso crucial al entregar a la UEFA toda la documentación recopilada sobre los pagos realizados por el Barcelona durante años, buscando que el organismo internacional intervenga en el caso.

"Nos han robado entre 16 y 18 puntos"

Uno de los momentos más tensos de la entrevista llegó cuando Florentino analizó el impacto de estas irregularidades en el terreno de juego. Según el dirigente merengue, existe una continuidad en el cuerpo arbitral que perjudica directamente a su club:

"Han pagado durante 20 años y en estos últimos 10 años siguen los mismos árbitros. Nos han robado entre 16 y 18 puntos y muy bien preparado", afirmó.

Asimismo, calificó la situación como una "corrupción sistémica" y criticó duramente el silencio de LaLiga ante los intentos del Barcelona por restarle importancia a los hechos.

Ruptura institucional

Para Florentino Pérez, el límite ético ha sido sobrepasado. Al ser consultado sobre el futuro del Clásico institucional, su respuesta fue tajante, no habrá diplomacia mientras existan sospechas de pagos a los colegiados.

"No quiero tener relación con un club que ha pagado a los árbitros", concluyó, oficializando que la relación entre las dos entidades más grandes de España está, a día de hoy, totalmente muerta.