El rival de Florentino Pérez que va por la presidencia del Real Madrid

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Apenas Florentino Pérez anunció las elecciones anticipadas en el Real Madrid y atendiera a los medios de comunicación en la conferencia de prensa histórica. Entre los posibles rivales que estarían sonando como contrincantes del actual actual mandamás merengue, el nombre de Enrique Riquelme comienza a retumbar fuerte.

El empresario alicantino, con más de dos décadas como socio del club, aparece ahora como una de las figuras con más opciones de competir por el cargo, impulsado por el respaldo de personas cercanas al entorno madridista, incluyendo exjugadores de gran peso en la historia de la institución.

Riquelme ya había contemplado la posibilidad de presentarse en las elecciones de 2021, aunque finalmente decidió no hacerlo. Sin embargo, el panorama actual parece distinto. Fuentes cercanas apuntan a que esta vez está decidido a dar el paso, incluso pese al corto margen de maniobra tras la convocatoria electoral.

Enrique Riquelme: el posible rival de Florentino Pérez

En el entorno del empresario consideran que el adelanto del proceso podría haber buscado tomar desprevenidos a posibles rivales, aunque en este caso no habría frenado sus intenciones.

El actual presidente de Cox también contaría con apoyo dentro de su círculo empresarial para afrontar el reto. Sus principales socios, entre ellos Alberto Zardoya y Dámaso Quintana, habrían mostrado disposición para facilitarle parte de sus responsabilidades mientras se enfoca en una eventual candidatura. Este respaldo refuerza la imagen de estabilidad que busca proyectar en un momento clave para definir su futuro político dentro del club blanco.

Además, Riquelme llega respaldado por una sólida estructura financiera. Recientemente lideró una operación millonaria vinculada a la compra de activos de Iberdrola en México, una transacción de gran impacto internacional. Paralelamente, también habría estado trabajando desde hace meses con entidades bancarias para reunir los avales económicos necesarios para competir por la presidencia del Real Madrid, un requisito indispensable dentro del proceso electoral y una muestra de su capacidad patrimonial para asumir el desafío.