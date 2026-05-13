Por esta razón Arbeloa no votará por Florentino Pérez en el Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

Era inevitable que Álvaro Arbeloa atendiera a la prensa y no fuera preguntado por la polémica rueda de prensa del presidente Florentino Pérez. quien comunicó que no va a dimitir y convocó elecciones anticipadas desde el Valdebebas.

Las declaraciones de Álvaro Arbeloa en la rueda de prensa previa al partido del Real Madrid ante el Real Oviedo dejaron varios momentos llamativos, en un ambiente marcado por la tensión tras la reciente comparecencia de Florentino Pérez.

El técnico madridista respaldó públicamente el discurso del presidente, mostrando sintonía con su postura y aprovechando la ocasión para volver a referirse al llamado ‘caso Negreira’, una situación que sigue generando debate dentro del fútbol español y que desde el entorno blanco continúan denunciando.

Arbeloa defiende a Florentino Pérez

Sin embargo, uno de los momentos más distendidos llegó cuando un periodista le preguntó a Arbeloa por quién votaría en unas eventuales elecciones del club convocadas por Florentino. La respuesta del entrenador provocó sonrisas entre los presentes: explicó con ironía que le gustaría saberlo, aunque recordó que no es socio del club y por tanto no tendría derecho a votar.

A mí también me gustaría saberlo, pero como no soy socio pues no voy a votar", respondió el dirigente merengue a Adrián Fouz, periodista de ElDesmarque.

Más allá de la anécdota, Arbeloa aprovechó para dedicar unas palabras de reconocimiento al presidente madridista. El entrenador aseguró haber conocido al club antes de la llegada de Florentino y comparó esa etapa con los 26 años de gestión del dirigente, destacando la transformación institucional y deportiva vivida durante este periodo. Incluso fue más allá al colocar a Florentino Pérez al nivel de Santiago Bernabéu, considerándolos las dos figuras más influyentes en la historia del Real Madrid.