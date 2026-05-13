Florentino Pérez en exclusiva para Venezuela por Meridiano TV

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Tras horas de tensiones y declaraciones que han generado un auténtico terremoto institucional, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, concederá una entrevista exclusiva a Josep Pedrerol en el programa LaSexta.

La expectativa es máxima, ya que el mandatario blanco se encuentra en el centro de la controversia luego su reciente y explosiva rueda de prensa.

En dicha comparecencia, dirigió críticas hacia diversos sectores de la prensa, además de lanzar duros dardos contra los principales rivales históricos del club, el FC Barcelona y el Atlético de Madrid.

Elecciones en el horizonte

Uno de los puntos clave de la noche será el desarrollo del anuncio de las próximas elecciones a la presidencia del club, un movimiento que ha despertado todo tipo de especulaciones sobre el futuro de la entidad de Chamartín.

Los aficionados esperan detalles sobre el proceso electoral y los motivos que han llevado a convocar las urnas en este preciso momento de la temporada. Asimismo, se espera que hable sobre la actualidad del club y el segundo "nadaplete" consecutivo.

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Cabe destacar, que la entrevista no solo abordará el clima de confrontación con los medios y los clubes rivales, sino que también se espera que el presidente aclare su visión sobre el futuro del proyecto deportivo.

Toda la repercusión, el análisis y las declaraciones más impactantes de Florentino Pérez las podrás seguir de cerca a través de la pantalla de Meridiano TV, llevando a los hogares toda la emoción de este encuentro frente a frente con Josep Pedrerol.