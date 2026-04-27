Mundial de clubes 2029: Así marcha la tabla de la clasificación en la UEFA

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La próxima edición del Mundial de Clubes se dará en 2029, tras las buenas sensaciones que dejó la edición de 2025, que levantó un interés inesperado y que dejó otra sorpresa en su ganador, el Chelsea.

Ahora, pese a que aún faltan algunos años para su segunda puesta en escena como torneo, la edición de 2029 ya se empieza a vivir, desde que la FIFA publicó la tabla de clasificación al certamen.

De esa forma, la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2029 ya otorgó a cada fanático un mecanismo para poder seguir de cerca el recorrido que tengan sus equipos, diferenciado a través de sus confederaciones.

¿Cómo se puntua la clasificación al Mundial de Clubes?

La propia FIFA explica que la clasificación: "se determina según los resultados de cada club en la principal competición de clubes de su confederación durante el período de clasificación (2025-28)". A su vez, la puntuación quedó fijada de la siguiente manera;

3 puntos por victoria.

1 punto por empate.

3 puntos por avanzar a cada etapa de la competición.

¿Cómo marcha la clasificación Europa?

Ahora mismo, el líder de esa tabla es el Arsenal, con un total de 143 puntos, seguido por PSG (ya clasificado por ser campeón de la Champions League 2024-25) con 97 puntos y cerrando el podio Barcelona y Bayern Múnich con 93 puntos.

Equipos como Liverpool (78), Inter de Milán (76), Real Madrid (75), Atlético de Madrid (74), Borussia Dortmund (58) y Bayer Leverkusen cierran el listado de los primeros 10 de esa tabla en la clasificación del Mundial de Clubes 2029.