Rival de Florentino Pérez por la presidencia del Real Madrid le envía una carta

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Las declaraciones de Florentino Pérez este martes 12 de mayo durante la comparecencia con los medios de comunicación siguen dando de qué hablar en España y en el mundo. Son muchísimas las reacciones que ha generado, incluso en el propio nombre que se apunta como su rival en las venideras elecciones del Real Madrid.

Se trata de Enrique Riquelme, empresario español y presidente del Grupo Cox, quien sería el hombre dispuesto a enfrentarse al actual mandatario merengue, que no había tenido rival en los últimos procesos electorales.

"Estimado Presidente, permítame trasladarle, antes de cualquier otra consideración, mi más sincero respeto y agradecimiento por todo lo que usted ha representado para el Real Madrid durante estas últimas décadas. Bajo su liderazgo, el Real Madrid no sólo ha conquistado títulos inolvidables y dominado el fútbol mundial, sino que ha reforzado su independencia, su prestigio institucional y su posición como la entidad deportiva más admirada del mundo", inicio el escrito de Riquelme, compartido además en el diario Marca.

Riquelme pide tiempo a Florentino Pérez

Uno de los temas abordados en la misiva fue precisamente por las elecciones, un tema que el Enrique considera que debe tener el tiempo necesario para que el madridismo pueda elegir con tranquilidad.

"Nuestro Club, tras casi veinte años sin un proceso electoral participativo donde se convoca a los socios a construir juntos el Real Madrid, mantiene unos plazos reglados que no se corresponden con el fomento de la participación y escucha que requieren las democracias modernas. Los socios, repartidos por toda España y en el extranjero, merecen tiempo y sosiego para debatir con calma el futuro del Real Madrid. Tiempo para dialogar sobre cómo preservar los valores que han hecho eterno a este club: la ejemplaridad, la elegancia institucional, el respeto al adversario, la excelencia, la unidad y la ambición de seguir siendo la referencia mundial del deporte", expresó.

Y agregó: "Me gustaría trasladarle nuestra plena disposición para dialogar conjuntamente en los próximos días y acordar un proceso más amplio que permita y fomente la participación real de los socios y madridistas en su futuro".

En medio de todo, también tuvo elogios para el trabajo de Florentino Pérez al frente del club: "Sea cual sea su decisión, su presidencia ya pertenece para siempre a la historia más grande del fútbol y garantizar la unidad del madridismo en un proceso participativo, sosegado y transparente, sería el mejor legado para el futuro del Real Madrid".

Hay que aclarar que Riquelme ya había mostrado interés en ser el rival de Florentino Pérez para las elecciones del Real Madrid en 2021, sin embargo, no terminó participando. Ahora, se espera que sí pueda plantar cara al reconocido presidente merengue.