La justicia exime de responsabilidad al Real Madrid por los ruidos del Bernabéu

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Un tema parece haber concluido en la capital española con el Real Madrid, ahora que la justicia ha respondido por la causa abierta que se tenía en los tribunales relacionada al ruido de los conciertos que se celebran en el estadio Santiago Bernabéu.

Las autoridades han decidido dar la razón al cuadro merengue y eximir cualquier responsabilidad del club en la situación que llevaba meses en litigio, generando un sinfín de debates.

Este paso importante para la entidad madridista acaba con el proceso penal abierto en la Audiencia Provincial contra la institución y su director general.

“La referida resolución judicial concluye de forma clara y categórica que ni José Ángel Sánchez Periáñez, director general del club y miembro de su Junta Directiva, ni Real Madrid Estadio S. L. son responsables de ilícito penal alguno en relación con los conciertos celebrados en el estadio Santiago Bernabéu“, cita el auto de la resolución.

¿Qué explicó el auto sobre el Real Madrid y su vinculación en el caso?

De entrada, hay que explicar que la justicia consideró que ni el club ni el director general “no promueven, organizan, desarrollan ni ejecutan cada evento musical”, sino que esa tarea recae en las empresas cesionarias del estadio, “desde la mercantil promotora y su representante legal, hasta el artista, los montadores, ingenieros de sonido y operadores de sonido”.

Las dos precisiones del caso están orientadas en que las autoridades del club pudieran tener o no responsabilidad social por el ruido generado a los vecinos, pero no tendrían esa misma implicación desde lo penal.

“Son las empresas promotoras, quienes a través de sus propios empleados o subcontratas, incluso el artista, quienes provocan o realizan directa o indirectamente ruidos o vibraciones, quienes “hacen ruido”, continuó apuntando el auto.

En el que agregan: "Suya es la responsabilidad de no sobrepasar los límites de decibelios en la transmisión del sonido en el ambiente, conforme la ordenanza municipal de protección contra la contaminación acústica y térmica de 25 de febrero de 2011″.

En todo caso, esta situación lo que pudiera generar es que la actividad musical y los eventos en el estadio del Real Madrid se reduzcan considerablemente, ante los miedos de empresas promotoras de armar conciertos en el recinto merengue.