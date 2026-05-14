Los Gigantes de Europa que persiguen a Federico Valverde tras tensión en el Real Madrid

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Federico Valverde podría tener los días contados en el Real Madrid. Luego de se cruce que lo llevó al hospital con Aurélien Tchouaméni, el mediocampista pasó de ser un inamovible a estar entre los principales candidatos a abandonar el club.

Varios clubes importantes han comenzado a seguir de cerca su panorama dentro de la institución blanca. Incluso en los últimos días se conoció que uno de esos equipos realizó contactos para conocer de primera mano cómo está la situación del mediocampista y si su futuro podría tomar un rumbo distinto.

Aunque desde fuera se ha generado especulación, lo cierto es que la postura del uruguayo sigue siendo firme. En la mente de Valverde no existe, por ahora, la idea de abandonar el conjunto madridista. Su prioridad sigue siendo recuperarse físicamente y regresar cuanto antes a la dinámica del equipo, especialmente después del golpe sufrido, que lo mantiene en reposo y trabajando desde casa durante varios días.

Federico Valverde en la mira de los 'Grandes'

Manchester United, PSG y Manchester City son los primeros que salen a la luz entre los primeros pretendientes que tiene el centrocampista sudamericano. El jugador sigue siendo uno de los capitanes que tiene la institución blanca, más allá de su pelea en el vestuario, pero cuenta con destino atractivos para darle a su trayectoria élite en el viejo continente.

Sin embargo, los clubes interesados consideran que el contexto actual podría abrir una oportunidad que antes parecía imposible. Durante años, sacar a Valverde del Madrid fue visto como una misión prácticamente irrealizable, pero la tensión generada por los últimos acontecimientos ha llevado a varias entidades a posicionarse con anticipación. Según estimaciones cercanas al entorno, una posible operación podría moverse entre los 100 y 120 millones de euros.

Por ahora, el Madrid ha cerrado internamente el caso con una multa económica, sin sanciones deportivas. Mientras tanto, Valverde mantiene intacto su deseo de continuar defendiendo la camiseta blanca, aunque sabe que, si el panorama cambiara, el interés de los grandes de Europa no tardaría en activarse.